Il PD smetta di pensare a Renzi e scelga la propria strada (di S. Mentana) (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ ormai un anno e mezzo che Matteo Renzi non fa più parte del PD, ma sembra che in tanti in casa dem non riescano a fare a meno di imputare a lui qualsiasi problema riguardi il loro partito. Nelle concitate ore successive alle dimissioni di Nicola Zingaretti, i commenti, le note, e i post sui social sembrano indicare i presunti Renziani del PD e lo stesso Matteo Renzi come i responsabili delle dimissioni del segretario. Un’emotività comprensibile sotto il lato umano, ma inaccettabile dal punto di vista politico: tale propensione, infatti, non si presta a chi la politica la dovrebbe fare. La separazione di Renzi dal PD sembrava destinata a essere un elemento di chiarezza, con la fine di una relazione che è sempre stata tormentata, anche ai tempi del tanto celebrato 40 per cento alle europee. Ma a quanto pare il PD ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ ormai un anno e mezzo che Matteonon fa più parte del PD, ma sembra che in tanti in casa dem non riescano a fare a meno di imputare a lui qualsiasi problema riguardi il loro partito. Nelle concitate ore successive alle dimissioni di Nicola Zingaretti, i commenti, le note, e i post sui social sembrano indicare i presuntiani del PD e lo stesso Matteocome i responsabili delle dimissioni del segretario. Un’emotività comprensibile sotto il lato umano, ma inaccettabile dal punto di vista politico: tale propensione, infatti, non si presta a chi la politica la dovrebbe fare. La separazione didal PD sembrava destinata a essere un elemento di chiarezza, con la fine di una relazione che è sempre stata tormentata, anche ai tempi del tanto celebrato 40 per cento alle europee. Ma a quanto pare il PD ...

