Il lockdown dei cavalli

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 5 marzo 2021) Luca Fazzo Epidemia di rinopolmonite: gare sospese e in tutta Europa animali chiusi nelle scuderie Il paziente zero ha dato i primi sintomi alla metà di febbraio nella sua scuderia in Germania. Subito dopo, la Reiterliche Vereinigung, la federazione equestre tedesca, ha ricevuto una serie di segnalazioni identiche. Da lì è stato un attimo capire il comune denominatore: una gara tenuta a Valencia all'inizio del mese. Tutti itedeschi colpiti dall'epidemia avevano gareggiato nella città spagnola. A quel punto, lo spettro dell'epidemia è divenuto palpabile. Idi tutta Europa in gara a Valencia sono stati identificati e tracciati: si sono ammalati uno dopo l'altro. Sei sono morti nei giorni successivi. E in tutto il continente è scattato l'allarme. Si chiama rinopolmonite, ed è in questi giorni per il mondo dell'ippica ...