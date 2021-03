Hamsik torna in Europa? Lo slovacco ad un passo dal Göteborg (Di venerdì 5 marzo 2021) Marek Hamsik potrebbe presto tornare a calcare i campi di calcio in Europa. Secondo quanto riportato da Sport Expressen, l'ex centrocampista del Napoli sarebbe in procinto di trasferirsi nientemeno che in Svezia. Sarebbero in corso delle trattative con l'IFK Goteborg, storico club che negli anni '80 ha vinto ben due Coppe Uefa.L'ex centrocampista partenopeo, reduce dall'esperienza in Cina al Dalian Pro, sembrava vicino al ritorno in Slovacchia con lo Slovan Bratislava pronto ad abbracciarlo ma qualcosa è andato storto con l'affare che sarebbe saltato. Secondo il media scandinavo, le trattative più in auge ora sarebbero quelle col Goteborg. Una scelta che sarebbe perfetta per prepararsi nel migliore dei modi agli Europei, permettendogli di presentarsi al torneo in forma.caption id="attachment 795924" align="alignnone" width="667" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 5 marzo 2021) Marekpotrebbe prestore a calcare i campi di calcio in. Secondo quanto riportato da Sport Expressen, l'ex centrocampista del Napoli sarebbe in procinto di trasferirsi nientemeno che in Svezia. Sarebbero in corso delle trattative con l'IFK Goteborg, storico club che negli anni '80 ha vinto ben due Coppe Uefa.L'ex centrocampista partenopeo, reduce dall'esperienza in Cina al Dalian Pro, sembrava vicino al ritorno in Slovacchia con lo Slovan Bratislava pronto ad abbracciarlo ma qualcosa è andato storto con l'affare che sarebbe saltato. Secondo il media scandinavo, le trattative più in auge ora sarebbero quelle col Goteborg. Una scelta che sarebbe perfetta per prepararsi nel migliore dei modi agli Europei, permettendogli di presentarsi al torneo in forma.caption id="attachment 795924" align="alignnone" width="667" ...

Mterryf1 : Hamsik forse torna in Europa ma in Svezia secondo questo sito ma non è nulla di certo ancora - sscalcionapoli1 : Hamsik torna a casa, vicino l'accordo con lo Slovan Bratislava #calciomercato - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MEDIASET - Hamsik torna a casa, vicino l'accordo con lo Slovan Bratislava - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Hamsik torna a casa, vicino l'accordo con lo Slovan Bratislava - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Hamsik torna a casa, vicino l'accordo con lo Slovan Bratislava -

Ultime Notizie dalla rete : Hamsik torna Hamsik, l'urlo dei tifosi del Napoli: 'Capitano, torna a casa tua' 'Se è vero che torna in Europa, cosa aspettiamo a richiamarlo?' scrive Paolo o anche 'Con tutto il rispetto per gli altri, ma ad avercelo di nuovo uno come Marek Hamsik ...' il messaggio di Christian.

Hamsik torna nel Vecchio Continente. Tentazione Napoli per preparare al meglio i Campionati Europei ? Al momento non esiste nessun contatto tra il Napoli e Marek Hamsik. Dopo l'addio di due anni orsono, le strade di Marekiaro e quelle del patron De Laurentiis si sono separate. Ma i rapporti di stima ...

Hamsik, l'urlo dei tifosi del Napoli: «Capitano, torna a casa tua» Il Mattino Hamsik torna in Europa? Lo slovacco ad un passo dal Göteborg Marek Hamsik potrebbe presto tornare a calcare i campi di calcio in Europa. Secondo quanto riportato da Sport Expressen, l’ex centrocampista del Napoli sarebbe in procinto di trasferirsi nientemeno ch ...

Napoli, Hamsik torna in Europa: accordo in Svezia L'ex Napoli Marek Hamsik è ad un passo dal suo rientro in Europa. Secondo quanto raccolto dal quotidiano Expressen, l'ex capitano del Napoli è in procinto di firmare il suo nuovo contratto in Svezia, ...

'Se è vero chein Europa, cosa aspettiamo a richiamarlo?' scrive Paolo o anche 'Con tutto il rispetto per gli altri, ma ad avercelo di nuovo uno come Marek...' il messaggio di Christian.Al momento non esiste nessun contatto tra il Napoli e Marek. Dopo l'addio di due anni orsono, le strade di Marekiaro e quelle del patron De Laurentiis si sono separate. Ma i rapporti di stima ...Marek Hamsik potrebbe presto tornare a calcare i campi di calcio in Europa. Secondo quanto riportato da Sport Expressen, l’ex centrocampista del Napoli sarebbe in procinto di trasferirsi nientemeno ch ...L'ex Napoli Marek Hamsik è ad un passo dal suo rientro in Europa. Secondo quanto raccolto dal quotidiano Expressen, l'ex capitano del Napoli è in procinto di firmare il suo nuovo contratto in Svezia, ...