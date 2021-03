Festival di Sanremo 2021, le cantanti in polemica contro i fiori (Di venerdì 5 marzo 2021) Una delle tradizioni del Festival di Sanremo è sicuramente la consegna dei fiori alle artiste che salgono sul prestigioso palco dell’Ariston. Per molti anni si è parlato di “galenteria forzata”, ma nessuno mai ha rifiutato o contestato il suddetto omaggio. O almeno fino all’ultima diretta di Sanremo 2021 quando alcuni cantanti hanno evidentemente fatto un passo in avanti contrastando questo fenomeno che, ai giorni d’oggi, sembra ormai superfluo. Sanremo 2021: i fiori di Sanremo Nel corso dell’ultima diretta di Sanremo 2021 è avvenuto qualcosa che non si era mai visto prima. Alcuni artisti hanno lanciato un messaggio a dir poco rivoluzionario. Fanpage ha scritto sul suo portale alcune ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 marzo 2021) Una delle tradizioni deldiè sicuramente la consegna deialle artiste che salgono sul prestigioso palco dell’Ariston. Per molti anni si è parlato di “galenteria forzata”, ma nessuno mai ha rifiutato o contestato il suddetto omaggio. O almeno fino all’ultima diretta diquando alcunihanno evidentemente fatto un passo in avanti contrastando questo fenomeno che, ai giorni d’oggi, sembra ormai superfluo.: idiNel corso dell’ultima diretta diè avvenuto qualcosa che non si era mai visto prima. Alcuni artisti hanno lanciato un messaggio a dir poco rivoluzionario. Fanpage ha scritto sul suo portale alcune ...

