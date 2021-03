Daydreamer, trama 5 marzo 2021: la "nuova" vita di Emre (Di venerdì 5 marzo 2021) Anticipazioni Daydreamer 5 marzo 2021 con una nuova vita per il marito di Leyla che condurrà la donna a provare ira per i suoi genitori. Le scuse dei genitori di Leyla Ultima puntata Daydreamer della settimana con alcuni colpi di scena che divideranno sicuramente le opinioni del pubblico a casa! Per capire bene tutto dobbiamo però fare un piccolo passo indietro alle puntate precedenti di Daydremer. Nihat e Mevkibe non hanno solo un grande problema con Can che è tornato a Istambul e potrebbe di nuovo toccare i tasti sbagliati di Sanem. I genitori della scrittrice non vedono di buon occhio Emre, infatti si sono mossi per pedinarlo convinti che abbia un'altra relazione e che tradisca Leyla. I due genitori hanno messo in ridicolo l'uomo davanti a tutti ed è in quel ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 5 marzo 2021) Anticipazionicon unaper il marito di Leyla che condurrà la donna a provare ira per i suoi genitori. Le scuse dei genitori di Leyla Ultima puntatadella settimana con alcuni colpi di scena che divideranno sicuramente le opinioni del pubblico a casa! Per capire bene tutto dobbiamo però fare un piccolo passo indietro alle puntate precedenti di Daydremer. Nihat e Mevkibe non hanno solo un grande problema con Can che è tornato a Istambul e potrebbe di nuovo toccare i tasti sbagliati di Sanem. I genitori della scrittrice non vedono di buon occhio, infatti si sono mossi per pedinarlo convinti che abbia un'altra relazione e che tradisca Leyla. I due genitori hanno messo in ridicolo l'uomo davanti a tutti ed è in quel ...

