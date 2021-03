Dayane Mello | bannato il profilo social | a spiegare il motivo sono i fan

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - bandindadayane : RT @SpettacoliNEWS: A #Verissimo @daymelloreal: 'Credo che mio fratello Lucas ora sia in un mondo migliore. Se Rosalinda vuole io ci sono'… - uppeastside : RT @SpettacoliNEWS: A #Verissimo @daymelloreal: 'Credo che mio fratello Lucas ora sia in un mondo migliore. Se Rosalinda vuole io ci sono'… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Ospiti anche il secondo classificato Pierpaolo Pretelli e poi, Stefania Orlando ed Andrea Zelletta. Prima intervista anche per Rosalinda Cannavò, che durante la sua permanenza nella casa ..., tra i finalisti del Grande Fratello Vip, ha parlato per la prima volta a Verissimo della morte di suo fratello Lucas e della decisone di restare comunque nella Casa di Cinecittà. ...Dayane Mello si commuove a Verissimo: «Mio fratello ora è in un posto migliore. Rosalinda? Se vuole ci sono». Per la prima volta dalla fine del Grande Fratello Vip, la ...“Sono convinta della scelta fatta di restare nella casa dopo aver appreso della morte di mio fratello. L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel ...