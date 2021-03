Cyberpunk 2077 – Introduzione al gioco (Di venerdì 5 marzo 2021) Scopriamo assieme Cyberpunk 2077: il nuovo titolo di CD Projekt Red che dopo tanta attesa è approdato su PC, Playstation e Xbox. Cyberpunk 2077 e CD Projekt Red – Un’attesa interminabile Tutto su CD Projekt RED Per chi ancora non la conoscesse, CD Projekt è una casa di videogiochi con sede a Varsavia, che nasce come distributore di videogiochi in territorio polacco. A CD Project è dovuta la traduzione e distribuzione in lingua polacca di opere come “Destruction Derby” o “Baldur’s Gate“. Proprio in seguito alla distribuzione di questi videogiochi, nacque CD Projekt RED, una sezione dedita allo sviluppo ad interim di videogiochi, che ha dato vita ad una delle pietre miliari del gaming di tutti i tempi: la serie di The Witcher. Cyberpunk 2077 si classifica come uno dei giochi più attesi ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 5 marzo 2021) Scopriamo assieme: il nuovo titolo di CD Projekt Red che dopo tanta attesa è approdato su PC, Playstation e Xbox.e CD Projekt Red – Un’attesa interminabile Tutto su CD Projekt RED Per chi ancora non la conoscesse, CD Projekt è una casa di videogiochi con sede a Varsavia, che nasce come distributore di videogiochi in territorio polacco. A CD Project è dovuta la traduzione e distribuzione in lingua polacca di opere come “Destruction Derby” o “Baldur’s Gate“. Proprio in seguito alla distribuzione di questi videogiochi, nacque CD Projekt RED, una sezione dedita allo sviluppo ad interim di videogiochi, che ha dato vita ad una delle pietre miliari del gaming di tutti i tempi: la serie di The Witcher.si classifica come uno dei giochi più attesi ...

