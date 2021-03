Covid | Roberti | da Slovenia ancora una volta decisioni unilaterali

(Di venerdì 5 marzo 2021) Trieste, 5 mar – “Prendiamo atto della decisione,unaunilaterale, annunciata da Lubiana di voler vincolare l’ingresso inalla presentazione di un tampone negativo o di un attestato di guarigione dal. Dispiace rilevare come di nuovo laabbia adottato misure di cui veniamo a conoscenza dalla stampa e che non tengono conto delle esigenze delle diecimila persone in transito ogni giorno tra i nostri due Paesi”. E’ quanto ha affermato l’assessore del Friuli Venezia Giulia ad Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza, Politiche dell’immigrazione, Corregionali all’estero e Lingue minoritarie Pierpaolo. “Speravamo che un anno dopo l’episodio della deposizione di blocchi di cemento alla frontiera – ha aggiunto– ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roberti

Il Gazzettino

...in Slovenia alla presentazione di un tampone negativo o di un attestato di guarigione dal. ... Politiche dell'immigrazione, Corregionali all'estero e Lingue minoritarie Pierpaolo. "...Il Comitato dei familiari delle vittime del, commenta l'invio di un avviso di ... Articoli recenti Giustini indagato, Comitato familiari vittime: 'Procura vada fino in fondo'"Dispiace rilevare – ha detto - come di nuovo la Slovenia abbia adottato misure di cui veniamo a conoscenza dalla stampa e che non tengono conto delle esigenze delle diecimila persone in transito ogni ...Trieste, 5 mar - "Prendiamo atto della decisione, ancora una volta unilaterale, annunciata da Lubiana di voler vincolare l'ingresso in Slovenia alla presentazione di un tampone negativo o di ...