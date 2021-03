Arriva il 5 marzo ”Sanremo 2021 compilation” con tutte le canzoni in gara (Di venerdì 5 marzo 2021) Sanremo. tutte e ventisei le canzoni dei campioni in gara e le otto delle nuove proposte: la grande musica di questo festival é nel doppio cd “Sanremo 2021 la compilation”, in uscita venerdì 5 marzo con etichetta Sony Music, l’unica compilation ufficiale del festival. La bella notizia è che anche quest’anno la compilation con le canzoni del festival di Sanremo è una sola, doppia, per scongiurare il pericolo pirateria che già minaccia i dischi del festival di Sanremo, alcuni dei quali in uscita il 5 marzo. È soprattutto la compilation a correre il pericolo maggiore e se ne vendono sempre meno, come è successo lo scorso anno, anche se ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 5 marzo 2021)e ventisei ledei campioni ine le otto delle nuove proposte: la grande musica di questo festival é nel doppio cd “la”, in uscita venerdì 5con etichetta Sony Music, l’unicaufficiale del festival. La bella notizia è che anche quest’anno lacon ledel festival diè una sola, doppia, per scongiurare il pericolo pirateria che già minaccia i dischi del festival di, alcuni dei quali in uscita il 5. È soprattutto laa correre il pericolo maggiore e se ne vendono sempre meno, come è successo lo scorso anno, anche se ...

