Amici 20, un allievo del talent show fa coming out su Prime Video: ecco chi è

Leonardo Lamacchia, attuale allievo di canto di Amici 20, ha fatto coming out. Nel primo speciale del programma, da oggi disponibile in streaming sulla nota piattaforma Amazon Prime Video, il ventiseienne di Bari ha deciso di farlo con l'aiuto di Maria De Filippi: la conduttrice, infatti, ha letto una sua lettera in cui il cantautore ha gettato la maschera che ha dovuto indossare a lungo. Leonardo Lamacchia fa coming out: la lettera con le sue parole Leonardo ha deciso di non nascondersi più e di dire a tutti che è omosessuale: nella lettera che ha letto Maria De Filippi nello speciale di Amici 20 su Prime Video, ha confessato la prima "cotta" avuta all'età di 14 anni per un altro ragazzo di nome Antonio, di non aver mai nascosto il ...

