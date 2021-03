Vogliono sfuggire ai carabinieri ma si schiantano in un muro (VIDEO) (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minuto Castellammare di Stabia (Na) – Il VIDEO della loro fuga finita con uno schianto sta facendo il giro del web. Volevano sfuggire ai carabinieri ma sono andati a sbattere contro un muro senza però riportare ferite. L’inseguimento è iniziato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ed è terminato in modo rocambolesco a Castellammare di Stabia. Dieci chilometri di adrenalina. Tre uomini a bordo di una vecchia Fiat Uno sono stati notati da una pattuglia della radiomobile in largo Genzano, a Torre Annunziata. Quando però i carabinieri gli hanno intimato l’alt non si sono fermati, anzi hanno ingranato la marcia e sono fuggiti a tutta velocità. Gli uomini a bordo della vettura erano Luigi Vitiello, 38 anni, Carmine Zavota, 40, entrambi di Boscoreale, e Pasquale Giugliano, 37, di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 1 minuto Castellammare di Stabia (Na) – Ildella loro fuga finita con uno schianto sta facendo il giro del web. Volevanoaima sono andati a sbattere contro unsenza però riportare ferite. L’inseguimento è iniziato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ed è terminato in modo rocambolesco a Castellammare di Stabia. Dieci chilometri di adrenalina. Tre uomini a bordo di una vecchia Fiat Uno sono stati notati da una pattuglia della radiomobile in largo Genzano, a Torre Annunziata. Quando però igli hanno intimato l’alt non si sono fermati, anzi hanno ingranato la marcia e sono fuggiti a tutta velocità. Gli uomini a bordo della vettura erano Luigi Vitiello, 38 anni, Carmine Zavota, 40, entrambi di Boscoreale, e Pasquale Giugliano, 37, di ...

