Verona-Milan: Rebic e Castillejo gli unici diffidati | News (Di giovedì 4 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Nella gara di domenica tra Verona e Milan, nei rossoneri gli unici diffidati del match saranno Ante Rebic e Samu Castillejo Verona-Milan: Rebic e Castillejo gli unici diffidati News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 marzo 2021) Le ultime notizie sul. Nella gara di domenica tra, nei rossoneri glidel match saranno Antee SamugliPianeta

AntoVitiello : #Tonali stamattina a Milanello per curare una piccola contrattura, ma dovrebbe farcela per la trasferta di Verona.… - ZZiliani : A proposito della scusa dei 'tanti giovani' con cui la #Juve ha giocato a #Verona (tutti acquisti milionari); caro… - MarcoBellinazzo : Diritto tv. Voto in assemblea @SerieA. 11 DAZN - 9 astenuti Inter Milan Juventus Atalanta Lazio Napoli Verona Udin… - PianetaMilan : #VeronaMilan : #Rebic e @SamuCastillejo gli unici diffidati | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #Castillejo… - sportli26181512 : Serie A, il calendario del prossimo turno: Tra il 6, 7 e 8 marzo si disputa la 26^ giornata di Serie A. Tra gli ant… -