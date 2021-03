The Grey Man: Regé-Jean Page entra nel cast (Di giovedì 4 marzo 2021) Fortunatamente per tutti noi, presto vedremo molto di più della pagina Regé-Jean di Bridgerton. La star della serie di successo si è appena unita al prossimo film di Netflix The Grey Man, che dovrebbe essere il “lungometraggio con il budget più elevato” nella storia del servizio di streaming. Chi dirigerà The Grey Man? A dirigere sono, invece, altre due vecchie conoscenze del mondo Marvel, ossia i fratelli Joe e Anthony Russo, già registi, tra gli altri di Captain America: The Winter Soldier del 2014 e proprio di Avengers: Endgame del 2019. Trama The Grey Man, racconterà di un ex agente della CIA, interpretato da Gosling, che cercherà di scappare dalle grinfie di un ex collega, ora suo nemico giurato, interpretato da Evans. Jason Bourne La storia, un po’ in stile Jason Bourne, ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Fortunatamente per tutti noi, presto vedremo molto di più della paginadi Bridgerton. La star della serie di successo si è appena unita al prossimo film di Netflix TheMan, che dovrebbe essere il “lungometraggio con il budget più elevato” nella storia del servizio di streaming. Chi dirigerà TheMan? A dirigere sono, invece, altre due vecchie conoscenze del mondo Marvel, ossia i fratelli Joe e Anthony Russo, già registi, tra gli altri di Captain America: The Winter Soldier del 2014 e proprio di Avengers: Endgame del 2019. Trama TheMan, racconterà di un ex agente della CIA, interpretato da Gosling, che cercherà di scappare dalle grinfie di un ex collega, ora suo nemico giurato, interpretato da Evans. Jason Bourne La storia, un po’ in stile Jason Bourne, ha ...

