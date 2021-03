Stadio Roma, il Comune scrive a Eurnova: chiusura del vecchio progetto (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Comune di Roma ha chiuso il progetto Eurnova per la costruzione del nuovo Stadio dei giallorossi. Leggi su 90min (Di giovedì 4 marzo 2021) Ildiha chiuso ilper la costruzione del nuovodei giallorossi.

TizianaFerrario : Il degrado alla #StazioneTermini dove poveri vagano dormono urinano a cielo aperto.Lo #Stadio che non si farà dopo… - DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - Pask927 : @dayfootball1981 Verissimo e I tempi non sono proprio dei migliori, vogliono uscire anche dalla borsa, hanno appena… - rignanosullarno : RT @muoversintoscan: ?? Si informa che nel Comune di @rignanosullarno per lavori in corso, sarà interrotta la circolazione veicolare in Via… - LCiocchetti : RT @FMagliaro: #STADIODELLAROMA Dal Comune di @Roma parte la PEC a Eurnova e @OfficialAsRoma: 30 giorni per chiarire le posizioni: propriet… -