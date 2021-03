Sinisa Mihajlovic e la malattia: ecco cosa ha avuto e come sta ora (Di giovedì 4 marzo 2021) Stasera sul palco di Sanremo 2021 salirà Siniša Mihajlovi?: l'allenatore del Bologna nel luglio del 2019 è stato colpito dalla leucemia mieloide che sembra aver sconfitto. Oggi a Sanremo 2021 sul palco ci saranno due grandi calciatori: Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic: l'allenatore del Bologna ha combattuto contro una malattia, la leucemia mieloide che sembra aver sconfitto. Nell'annunciare la sua partecipazione a Sanremo Sinisa Mihajlovic ha detto "Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme. Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò", riferendosi al duetto canoro che dovrebbe fare proprio con il giocatore del Milan a cui è legato da un grande rapporto di amicizia. Era il 13 luglio 2019 quando … Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 marzo 2021) Stasera sul palco di Sanremo 2021 salirà Siniša Mihajlovi?: l'allenatore del Bologna nel luglio del 2019 è stato colpito dalla leucemia mieloide che sembra aver sconfitto. Oggi a Sanremo 2021 sul palco ci saranno due grandi calciatori: Zlatan Ibrahimovic e: l'allenatore del Bologna ha combattuto contro una, la leucemia mieloide che sembra aver sconfitto. Nell'annunciare la sua partecipazione a Sanremoha detto "Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme. Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò", riferendosi al duetto canoro che dovrebbe fare proprio con il giocatore del Milan a cui è legato da un grande rapporto di amicizia. Era il 13 luglio 2019 quando …

