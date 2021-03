Sergio Assisi: l’ex della Gabriella Pession: ecco cosa fa oggi (Di giovedì 4 marzo 2021) Sergio Assisi fu molto conosciuto dagli appassionati di riviste di cronache rosa per la sua storia con Gabriella Pession ma cosa fa oggi? Sergio Assisi (Getty images)Sergio Assisi nacque a Napoli il 13 maggio del 1972 e si è fatto conoscere al pubblico italiano nei panni di attore. Sin da bambino rivela una indole creativa. A 10 anni inizia a scrivere racconti, a 12 anni a girare sketch, a 16 anni arriva il debutto sul palcoscenico, partecipando a piccoli spettacoli. Nel 1992 accede all’accademia d’arte drammatica di Napoli grazie ad una borsa di studio finanziata dall’accademia stessa. Comincia così una lunga serie di spettacoli in cui interpretò ogni tipo di ruolo, dalla tragedia greca alla commedia ... Leggi su kronic (Di giovedì 4 marzo 2021)fu molto conosciuto dagli appassionati di riviste di cronache rosa per la sua storia conmafa(Getty images)nacque a Napoli il 13 maggio del 1972 e si è fatto conoscere al pubblico italiano nei panni di attore. Sin da bambino rivela una indole creativa. A 10 anni inizia a scrivere racconti, a 12 anni a girare sketch, a 16 anni arriva il debutto sul palcoscenico, partecipando a piccoli spettacoli. Nel 1992 accede all’accademia d’arte drammatica di Napoli grazie ad una borsa di studio finanziata dall’accademia stessa. Comincia così una lunga serie di spettacoli in cui interpretò ogni tipo di ruolo, dalla tragedia greca alla commedia ...

Lisa88CC : @imironicc @_la_Bitoss_ Sergio come Sergio Assisi? E poi Conforti? No adoroooo????! - incantodineve : RT @itsmarialetizia: Ma ogni tanto inquadrate Sergio Assisi, così, anche di sfuggita ci va bene #IlCantanteMascherato - valemontalti : RT @tizianosmile1: Raga ma quanto erano belli Gabriella Pession e Sergio Assisi,avrò la ferita della loro separazione per sempre.?? https://… - pensierivforme : RT @tizianosmile1: 5. Sergio Assisi e Gabriella Pession sono stati una coppia anche nella vita reale. Conosciuti e innamorati sul set, la l… - AntonellaQuarto : RT @tizianosmile1: 5. Sergio Assisi e Gabriella Pession sono stati una coppia anche nella vita reale. Conosciuti e innamorati sul set, la l… -

