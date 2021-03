Sanremo 2021 non ci convince: gli errori evitabili di Amadeus (Di giovedì 4 marzo 2021) In questi giorni abbiamo sentito, e continueremo a sentire frasi come “per noi la vittoria è averlo fatto questo Sanremo 2021“. Vero sicuramente, apprezzabile e per questo il nostro grande grazie, il nostro plauso. Ma non basta salire sul palco, mettere insieme due gag da scuola elementare, piazzare orrendi palloncini in platea per pensare di “farla franca”. In un anno in cui è successo davvero di tutto, un filo rosso per un Festival della rinascita si sarebbe dovuto trovare, si sarebbe potuto trovare. E invece questo Sanremo non è ne carne nè pesce, non entusiasma, non diverte. Soporifero al punto giusto, senza guizzo, senza l’effetto wow. E di errori fatti ce ne sono, e anche troppi. Abbiamo fatto la nostra classifica di tutto quello che è stato sbagliato fino a questo punto. I giovani sconosciuti, la musica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021) In questi giorni abbiamo sentito, e continueremo a sentire frasi come “per noi la vittoria è averlo fatto questo“. Vero sicuramente, apprezzabile e per questo il nostro grande grazie, il nostro plauso. Ma non basta salire sul palco, mettere insieme due gag da scuola elementare, piazzare orrendi palloncini in platea per pensare di “farla franca”. In un anno in cui è successo davvero di tutto, un filo rosso per un Festival della rinascita si sarebbe dovuto trovare, si sarebbe potuto trovare. E invece questonon è ne carne nè pesce, non entusiasma, non diverte. Soporifero al punto giusto, senza guizzo, senza l’effetto wow. E difatti ce ne sono, e anche troppi. Abbiamo fatto la nostra classifica di tutto quello che è stato sbagliato fino a questo punto. I giovani sconosciuti, la musica ...

