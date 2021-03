Sanremo 2021 anticipazioni terza serata | stasera ospiti | cantanti | scaletta

Leggi su chenews

(Di giovedì 4 marzo 2021)dicon Amadeus: qualiedci sono, lae le emozioni da vivere su Rai 1 foto facebookEntusiasmo alle stelle per ladi, la kermesse musicale dal grande successo, condotta da Amadeus, Fiorello, eda Vittoria Ceretti: tutte lesu ciò che il pubblico vedrà, i, glie la. Un ottimo riscontro rispetto allo share, sebbene non al livello dell’anno scorso, qualche polemica che non manca mai, quando si parla dell’Ariston, soprattutto ...