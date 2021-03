Rita Rusic supermamma a passeggio per Roma con Mario

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 4 marzo 2021) Siamo abituati vederla infiammare i social con le sue mise provocanti, eppure questa voltacolpisce l’attenzione dei fan per una versione inedita: nei panni diè davvero top. Con lei durante una passeggiatana c’è il figlio maggiore, avuto dall’ex marito Vittorio Cecchi Gori. I due si fermano al tavolino di un bar, poi continuano il giro per il centro della Capitale sereni e sorridenti. La produttrice cinematografica ed ex gieffina, 60 anni, ama sentirsi libera e spesso le sue fotografie provocanti hanno fatto discutere il popolo del web. In versione disinibita sulla spiaggia o in scatti ad alto tasso erotico sui social, laha sempre acceso i riflettori. Con il suo fisico da sballo e il look che lascia poco all’immaginazione ha fatto il giro del ...