RANDOM | il brano in gara al 71° Festival di Sanremo “TORNO A TE” fuori ora

(Di giovedì 4 marzo 2021) Esce oggia Te (Visory Records – under exclusive license to Believe), ilinedito cheporta inalla settantunesima edizione deldinella categoria CAMPIONI. Scritta dae prodotta da Zenit,a Te è una ballad semplice e intensa che rivela un’ulteriore sfaccettatura del talento dell’artista, noto al grande pubblico per brani uptempo dalla cifra stilistica tendenzialmente più scanzonata e vivace. Ilè contenuto nell’album “Nuvole”, in uscita il 2 aprile 2021.racconta: «a Te è una canzone che invita le persone a tornare a vivere la propria vita con la spensieratezza tipica di chi scopre il primo amore. Siamo in un ...