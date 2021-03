QAnon aveva un piano per attaccare il Congresso degli Stati Uniti

(Di giovedì 4 marzo 2021) Forze dell’ordine in allerta nella capitaleper il rischio di nuove azioni verso la sede delnella giornata di oggi, 4 marzo, quando, secondo la tesi dei complottisti di, Donald Trump dovrebbe tornare presidente. La Capitol Police, il corpo di polizia che si occupa della protezione del, ha infatti scoperto un nuovo possibileperile i suoi membri. Le forze dell’ordine lo hanno comunicato ieri, spiegando che l’attacco sarebbe dovuto avvenire oggi, giovedì 4 marzo, due mesi dopo l’assalto del 6 gennaio da parte di gruppi estremisti sostenitori di Donald Trump, in cui sono morte 5 persone. La Camera ...

Ultime Notizie dalla rete : QAnon aveva

...che si parlerà anche di dosi di vaccino in vendita nel dark web e della teoria complottistica. Ha anche ricollegato la diffusione del virus al rapporto sessuale che Randyavuto con un ...L'ultima caso più famoso è quello della maestra d'asilo licenziata perché il fidanzatofatto ... Sono i seguaci del movimento, complottisti che pensano che il mondo sia in mano ad una lobby ...Oggi, 4 marzo, Donald Trump si insedierà come diciannovesimo presidente degli Stati Uniti d’America. Visti i precedenti di appena due mesi fa, l’ultima profezia di QAnon mette in allerta Washington pe ...L'episodio speciale di South Park sui vaccini si mostra in un nuovo teaser trailer, dal quale emergono anche riferimenti alla teoria complottista QAnon. Comedy Central ha rilasciato il nuovo teaser tr ...