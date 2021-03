Perché schierare Manolas per 4 minuti di gioco dopo un mese di stop? (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Corriere del Mezzogiorno stila perplesso un interrogativo lecito: Perché schierare Manolas, dopo un mese di stop, solo per 4 minuti? Manolas a seguito di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Corriere del Mezzogiorno stila perplesso un interrogativo lecito:undi, solo per 4a seguito di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

McEnrie : RT @bad_scientists: PERCHÈ NON SI PARLA DEL VACCINO CUBANO? Perchè, in realtà, c'è poco da dire. Tranne a volersi per forza schierare, com… - StefaniaFalone : RT @bad_scientists: PERCHÈ NON SI PARLA DEL VACCINO CUBANO? Perchè, in realtà, c'è poco da dire. Tranne a volersi per forza schierare, com… - GerardoDAmico : RT @bad_scientists: PERCHÈ NON SI PARLA DEL VACCINO CUBANO? Perchè, in realtà, c'è poco da dire. Tranne a volersi per forza schierare, com… - enzoru : @azangrillo È un anno che voi medici vi sapete solo schierare contro medicinali. Mai che parlasse del perché IMAS+… - superboh : @DafneZquad @ravenosh_ Non era tutta in playback, solo dei pezzi nei ritornelli, non era una performance che si bas… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché schierare Olbia, focus randagismo felino: "sterilizzare passo fondamentale" ... che si occupa di sterilizzare gratuitamente; questo perché la colonia nasce per diminuire, non ... e giunga alla comprensione che la sterilizzazione è la prima arma da schierare per contenere gli ...

L'Argentario non fa sconti, suo il secondo derby con il Volano ... mentre Parlatini, che non può schierare Tresoldi in quanto tesserata dopo la data di calendario di ... Il problema delle ospiti è che nessuna riesce a mettere la palla a terra, o perché la gabbia muro - ...

Governo Draghi, le consultazioni in diretta: oggi Berlusconi guida la delegazione di Fi Corriere della Sera ... che si occupa di sterilizzare gratuitamente; questola colonia nasce per diminuire, non ... e giunga alla comprensione che la sterilizzazione è la prima arma daper contenere gli ...... mentre Parlatini, che non puòTresoldi in quanto tesserata dopo la data di calendario di ... Il problema delle ospiti è che nessuna riesce a mettere la palla a terra, ola gabbia muro - ...