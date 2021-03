Pd: Gasparri, ‘partito in crisi irreversibile, sinistra solo danno per l’Italia’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “I grillini sono in un regresso irreversibile, che ne segna il fallimento totale dovuto all’inconsistenza e all’incapacità dei suoi esponenti. Il Pd autocertifica con le dimissioni tattiche di Zingaretti la sua profonda crisi. Personalismi, divisioni, liti, interesse solo per le poltrone e il potere confermano che questo partito è anch’esso in una crisi irreversibile”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “I grillini sono in un regresso, che ne segna il fallimento totale dovuto all’inconsistenza e all’incapacità dei suoi esponenti. Il Pd autocertifica con le dimissioni tattiche di Zingaretti la sua profonda. Personalismi, divisioni, liti, interesseper le poltrone e il potere confermano che questo partito è anch’esso in una”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

