**Pd: De Micheli, 'firmato appello per Zingaretti, assemblea respinga dimissioni'** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ripartiamo da una visione del Paese, dalla centralità delle persone e dai problemi reali. L'Italia non può farlo senza il #Pd, e dobbiamo farlo con Nicola Zingaretti". Lo scrive Paola De Micheli su Fb. "Nell'ultima direzione nazionale ho utilizzato una parola, slealtà. Credo che la slealtà nei confronti del segretario, della sua costante tensione unitaria, abbia caratterizzato i recenti passaggi della vita del Pd. Alcuni comportamenti individuali e l'irresponsabilità politica dimostrata con le polemiche di questi giorni dentro alla nostra casa hanno determinato la decisione di Zingaretti, con il quale ho condiviso tutte le scelte negli ultimi tre anni". "Ho firmato l'appello perchè Nicola resti al suo posto di segretario e mi auguro che l'assemblea ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ripartiamo da una visione del Paese, dalla centralità delle persone e dai problemi reali. L'Italia non può farlo senza il #Pd, e dobbiamo farlo con Nicola". Lo scrive Paola Desu Fb. "Nell'ultima direzione nazionale ho utilizzato una parola, slealtà. Credo che la slealtà nei confronti del segretario, della sua costante tensione unitaria, abbia caratterizzato i recenti passaggi della vita del Pd. Alcuni comportamenti individuali e l'irresponsabilità politica dimostrata con le polemiche di questi giorni dentro alla nostra casa hanno determinato la decisione di, con il quale ho condiviso tutte le scelte negli ultimi tre anni". "Hol'perchè Nicola resti al suo posto di segretario e mi auguro che l'...

