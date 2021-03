Pd: Casu, 'non possiamo rinunciare a guida Zingaretti' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Restiamo dalla parte delle persone. Siamo in piena pandemia, è il momento dell'unità vera e della responsabilità verso il Paese non della conflittualità interna e delle divisioni. Non possiamo rinunciare alla guida di Zingaretti. Chi vuol bene al Pd è al suo fianco". Lo scrive in un tweet Andrea Casu, segretario del Partito democratico di Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Restiamo dalla parte delle persone. Siamo in piena pandemia, è il momento dell'unità vera e della responsabilità verso il Paese non della conflittualità interna e delle divisioni. Nonalladi. Chi vuol bene al Pd è al suo fianco". Lo scrive in un tweet Andrea, segretario del Partito democratico di Roma.

