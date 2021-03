“Non è una buona notizia…”. Alfonso Signorini, la voce comincia a girare. E lui lascia trapelare qualcosa (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo le prime tre edizioni condotte da Ilary Blasi il Grande Fratello Vip è stato affidato alla voce e direzione di Alfonso Signorini. Il giornalista, direttore della rivista “Chi” e soprannominato non a torto ‘il re del gossip’, ha saputo fare proprio il reality dando un taglio che ha sicuramente invogliato moltissimi telespettatori ad interagire con il programma Mediaset. Ovviamente anche grazie all’interazione coi social, strumento divenuto imprescindibile anche per la tv. Dunque dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista, Alfonso Signorini è divenuto anche il ‘re del GF Vip’. Ma il suo trono, dopo un’edizione lunghissima e particolarmente condizionata da gaffe, polemiche e squalifiche, ora vacilla. Mentre i coriandoli della vittoria stanno ancora scendendo sopra la testa di Tommaso Zorzi già si ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo le prime tre edizioni condotte da Ilary Blasi il Grande Fratello Vip è stato affidato allae direzione di. Il giornalista, direttore della rivista “Chi” e soprannominato non a torto ‘il re del gossip’, ha saputo fare proprio il reality dando un taglio che ha sicuramente invogliato moltissimi telespettatori ad interagire con il programma Mediaset. Ovviamente anche grazie all’interazione coi social, strumento divenuto imprescindibile anche per la tv. Dunque dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista,è divenuto anche il ‘re del GF Vip’. Ma il suo trono, dopo un’edizione lunghissima e particolarmente condizionata da gaffe, polemiche e squalifiche, ora vacilla. Mentre i coriandoli della vittoria stanno ancora scendendo sopra la testa di Tommaso Zorzi già si ...

Giorgiolaporta : Due ore dopo il #vaccino ha iniziato a stare male. Muore così una insegnante del Vomero. Adesso spiegatelo alla sua… - trash_italiano : Una volta ho visto un film che iniziava così. No, non era su Rai Play. #Sanremo2021 - riotta : Settantenni senza data per vaccini, ventenni sani vaccinati in università, medici coinvolti in certe zone non in al… - franco67238399 : Sanremo 2021, ascolti tv non decollano: dati seconda serata - tzconducisolotu : RT @noemi29223769: Qui per dire alle rosmello che io da Haters di dayane non sono ancora andata sul suo profilo, perché?.. perché a me quan… -