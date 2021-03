Mondiali combinata nordica 2021 | Lamparter in testa dopo la prova di salto Alle sue spalle Watabe e Riiber

(Di giovedì 4 marzo 2021) Si è appena conclusa ladidal trampolino grande deididi scena ad Oberstdorf. Inl’austriaco Johannesche ha ottenuto 153.2 punti, saltando 138 metri.sue spil nipponico Akitoche nella gara sugli sci stretti partirà con 22” di distacco. Il dominatore delle ultime stagioni il norvegese Jarl Magnussi è dovuto accontentare della terza piazza e per bissare il successo ottenuto qualche giorno fa nella gara dal Normal Hill dovrà rimontare 37” al leader. In corsa per il podio anche l’altro giapponese Ryota Yamamoto con 38” di distacco da. Potrebbe essere ristretta a questi ...

Il 4 marzo 2021 verrà conferito il VII titolo iridato individuale maschile di combinata nordica della 10 km gundersen con salto da trampolino grande.