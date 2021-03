Mafia, confisca di 40 mln di euro ad un imprenditore edile palermitano (Di giovedì 4 marzo 2021) Mafia, altro colpo a Palermo. Il protagonista in questione è Giovanni Pilo, 83 anni, imprenditore edile di Palermo, ma residente in provincia di Roma. Gli sono stati confiscati beni per 40 milioni di euro. Ovviamente l’operazione è stata condotta dalla DIA (Direzione Investigativa AntiMafia). La confisca ha interessato una villa, 145 immobili, tra i quali numerosi territorio a Roma, Palermo e Trapani, l’intero capitale sociale di 8 società, di cui 5 con il relativo compendio aziendale, 4 polizze assicurative e 5 rapporti bancari. Gli accertamenti patrimoniali fatti dalla Dia hanno evidenziato un reimpiego di capitali illeciti, in quanto c’era una sperequazione fra i redditi dichiarati di Pilo e gli investimenti sostenuti. Chi è Giovanni Pilo? Pilo, della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021), altro colpo a Palermo. Il protagonista in questione è Giovanni Pilo, 83 anni,di Palermo, ma residente in provincia di Roma. Gli sono statiti beni per 40 milioni di. Ovviamente l’operazione è stata condotta dalla DIA (Direzione Investigativa Anti). Laha interessato una villa, 145 immobili, tra i quali numerosi territorio a Roma, Palermo e Trapani, l’intero capitale sociale di 8 società, di cui 5 con il relativo compendio aziendale, 4 polizze assicurative e 5 rapporti bancari. Gli accertamenti patrimoniali fatti dalla Dia hanno evidenziato un reimpiego di capitali illeciti, in quanto c’era una sperequazione fra i redditi dichiarati di Pilo e gli investimenti sostenuti. Chi è Giovanni Pilo? Pilo, della ...

Agenzia_Italia : Confiscati beni per 40 milioni a un imprenditore del 'sacco di Palermo' - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Confiscati beni per 40 milioni a un imprenditore del 'sacco di Palermo' - concentrazione : #mafia, la DIA confisca beni per 40 milioni di euro a imprenditore palermitano - fuoripostoluogo : RT @Agenzia_Italia: Confiscati beni per 40 milioni a un imprenditore del 'sacco di Palermo' - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Confiscati beni per 40 milioni a un imprenditore del 'sacco di Palermo' -