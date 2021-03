(Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradella tappa dideldidi(Georgia). Si tratta della penultima frazione stagionale della competizione e vedrà l’azzurradifendere la testa della graduatoria generale dall’assalto della ceca Eva. Nella gara femminile, inoltre, il Bel Paese schiererà anche Sofia Belingheri e Raffaella Brutto. Per quanto concerne gli uomini, invece, a rappresentare l’Italia saranno Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari. Nella gara maschile il grande favorito è l’austriaco leader della classifica didel ...

zazoomblog : LIVE Snowboardcross Bakuriani in DIRETTA: Michela Moioli si gioca la Coppa del Mondo con Samkova - #Snowboardcross… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboardcross

OA Sport

ci alpino, Gigante donne Mondiali in DIRETTA: Shiffrin in testa, sorpresa O’Brien. 10.37 Grenier aveva 17 centesimi di vantaggio al primo intermedio, poi si è . Eurosport_IT : Non solo Sci Alpino! - z ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MICHELA MOIOLI LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE 13.06: Il nostro live finisce qui.