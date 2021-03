L' Inter batte il Parma | ora è a +6 dal Milan

(Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - L'ila domicilio, centra la settimana vittoria consecutiva e consolida ancor di più il primo posto della classifica, portandosi a +6 sulsecondo. Al Tardini finisce 2-1 con la doppietta decisiva di Sanchez ad inizio secondo tempo, vano invece il gol locale di Hernani che ha provato a ridare speranze ai suoi, autori comunque di una buona prova di carattere. Lunedì ci sarà uno dei primi importanti esami scudetto per gli uomini di Conte, che a San Siro riceveranno un'Atalanta in grande forma. I nerazzurri tentano subito di intimorire gli emiliani, ma i padroni di casa non si lasciano schiacciare nella metà campo, provando a venir fuori quando possibile. Nei primi minuti i ducali reclamano un presunto rigore (non concesso) dopo un contatto tra Barella e Man, poi al 15' vanno ad un passo dal ...

Advertising

RInternazional2 : L’Inter Primavera batte 3-1 una Lazio davvero scadente dal punto di vista qualitativo. Buone le prove di Iliev, Sat… - FraLauricella : La #juve batte in rimonta la Lazio. Inter Atalanta sarà un verdetto a suon di gol. ?@Ibra_official? cine a… - FFabbricini : Udinese 1 sconfitta (3a0 con la roma) nelle ultime 9 gare . Pareggi con milan Inter atalanta Parma. Vittoria con Ve… - gjoegl : @Davide_Termine Certo che se l'Inter batte l'Atalanta addio sogni di gloria - infoitsport : Bergomi: 'Se l'Inter batte l'Atalanta può andare in fuga Scudetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter batte

ROMA - La Romadi misura il Genoa e, aspettando il match di domani sera tra Atalanta e, ritrova il quarto posto in classifica. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto i liguri per 1 a 0 grazie alla rete ...ROMA - La Romadi misura il Genoa e, aspettando il match di domani sera tra Atalanta e, ritrova il quarto posto in classifica. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto i liguri per 1 a 0 grazie alla rete ...Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che domenica 7 marzo si giocano per la 26^ giornata del massimo campionato di calcio.La Roma vince per 1-0 contro il Genoa e piazza al quarto posto in classifica di Serie A, il Napoli è costretto a vincere col Bologna. Basta un gol del difen ...