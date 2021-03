Le previsioni meteo per il 4 marzo, tornano le piogge: temperature in discesa (Di giovedì 4 marzo 2021) Le previsioni meteo di giovedì 4 marzo indicano per l’Italia un netto cambio di scenario con la presenza di nuvolosità diffusa e temperature in calo. Questi fenomeni preparano per il fine settimana il colpo di coda dell’inverno. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile non ha emesso bollettino di allerta Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, mercoledì 3 marzo, e valido fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 3 marzo, la cartina dell’Italia è interamente verde. Non sono previste allerta meteo per rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali. Il Bollettino di criticità e allerta anche per domani, giovedì #4marzo, è ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 marzo 2021) Ledi giovedì 4indicano per l’Italia un netto cambio di scenario con la presenza di nuvolosità diffusa ein calo. Questi fenomeni preparano per il fine settimana il colpo di coda dell’inverno. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile non ha emesso bollettino di allerta Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso ieri, mercoledì 3, e valido fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 3, la cartina dell’Italia è interamente verde. Non sono previste allertaper rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali. Il Bollettino di criticità e allerta anche per domani, giovedì #4, è ...

ItalianAirForce : Come ogni venerdì è tornata Meteo #WeekEnd, la nostra rubrica dedicata alle previsioni meteorologiche per il fine s… - MeteoinMolise : Meteo: previsioni del tempo per il giorno 04/03/2021 - meteoincalabria : Previsioni meteo in Calabria per il giorno 04/03/2021 - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Agenzia ANSA @Agenzia_Ansa • Just now Ecco le previsioni del tempo per oggi #ANSA - TgrRaiFVG : #BuongiornoATutti, vediamo le previsioni meteo dell’@ARPAFVG per la giornata di oggi. -