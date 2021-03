La truffa dei call center: colpiti clienti Tim Vodafone e WindTre (Di giovedì 4 marzo 2021) Non si fermano le truffe ad opera di operatori call center che si fingono interlocutori di noti gestori telefonici, e invece. Pagamento online (fonte foto: Pixabay)Le truffe continuano a correre veloci, sul web e non solo. Negli ultimi tempi, tornate di moda più che mai, sono le truffe telefoniche, quelle ardite insomma, da fantomatici operatori call center, che fingendosi intermediari di note aziende di telefonia, tra tutte Tim, Vodafone e WindTre. Il gioco è sempre lo stesso, si racconta di fantomatici vantaggi aderendo a questa o quella offerta, ma in realtà avviene ben altro. In realtà succede che mentre noi pensiamo di stare assistendo, in questo caso tramite il solo ascolto, all’illustrazione di una vantaggiosa offerta telefonica, o magari riguardanti i consumi ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 marzo 2021) Non si fermano le truffe ad opera di operatoriche si fingono interlocutori di noti gestori telefonici, e invece. Pagamento online (fonte foto: Pixabay)Le truffe continuano a correre veloci, sul web e non solo. Negli ultimi tempi, tornate di moda più che mai, sono le truffe telefoniche, quelle ardite insomma, da fantomatici operatori, che fingendosi intermediari di note aziende di telefonia, tra tutte Tim,. Il gioco è sempre lo stesso, si racconta di fantomatici vantaggi aderendo a questa o quella offerta, ma in realtà avviene ben altro. In realtà succede che mentre noi pensiamo di stare assistendo, in questo caso tramite il solo ascolto, all’illustrazione di una vantaggiosa offerta telefonica, o magari riguardanti i consumi ...

Telebari : Altamura, truffa da 218mila euro nell’ambito dei contributi comunitari nel settore agricolo: tre denunce - #Bari… - clikservernet : Mascherine e camici fuorilegge nel Lazio. Tre imprenditori in manette. Venduti alla Regione dispositivi con false c… - Noovyis : (Mascherine e camici fuorilegge nel Lazio. Tre imprenditori in manette. Venduti alla Regione dispositivi con false… - zazoomblog : Mascherine e camici fuorilegge nel Lazio. Tre imprenditori in manette. Venduti alla Regione dispositivi con false c… - INBUCASEMPRE : RT @carmelopalma: L'antieuropeismo vaccinale è l'ennesima truffa ideologica degli avvelenatori dei pozzi della coscienza nazionale. Dei 6,5… -