La “simpatia” della Meloni con cui dice che preferirebbe le dimissioni di Zingaretti da governatore del Lazio

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) le reazioni all’annucnio delledel segretario del Pd Nicolasono state molte, arrivate da più parti. Il primo (quasi), è stato il più inaspettato Matteo Salvini. Poi, certo, tutta la schiera dei democratici, e personaggi più o meno pubblici. Non poteva mandare quindi anche quello di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, unico partito “strutturato” all’opposizione in Parlamento. Ovviamente è intervenuta anche lei nella questione, anche se ha esorditondo di non voler intervenire. Ma va bene, ha scritto sul suo profilo Twitter: “Non entro nelle dinamiche interne di altri partiti e non lo farò nemmeno col Pd. Ammetto, però, che dopo anni di malgoverno e dopo gli ultimi scandali sulle mascherine, avrei commentato volentieri ledi Nicola ...