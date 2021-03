Insigne polemico coi compagni? Il Napoli fa chiarezza

(Di giovedì 4 marzo 2021) Con un post social, ilha fatto: non c’è stato nessun attrito trae idopo il pari col Sassuolo La rabbia per il pareggio, la telecamera attenta, un labiale da interpretare, un gesto di stizza. Si è scritto (e dunque letto) di tutto su Lorenzodopo il tre a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Insigne polemico

... quanto più ella tra le altre di Romagna erae famosa , e quanto più i suoi cittadini e ... Il motto era Libertas Ecclesiastica : non, come è stato sostenuto, "evidentementenei ...Ma il rigore di, e il calcio elementare e rabbioso dei partenopei, ha sparigliato i piani ... Poco signorile anche il commentodi Pirlo sul rigore assegnato ai partenopei: "Abbiamo ...Il capitano azzurro è finito nel mirino per alcune frasi che avrebbe indirizzato alla sua squadra dopo il pareggio di Caputo al 95esimo ...Insigne tiene ovviamente a vincere e a raggiungere la Champions: “Insigne è il primo tifoso del Napoli. Da capitano vorrebbe vincerle tutte le partite, è normale. Insigne perde due volte, anzi, tre: d ...