Il reddito di emergenza Rem sarà rinnovato ancora nel 2021?

(Di giovedì 4 marzo 2021) Gentile redazione, sono stata beneficiaria deldinel 2020, ma mi trovoin situazione di difficoltà. Non ho capito se posso richiedere il Rem anche a gennaio, febbraio e marzoo se non c’è più possibilità di fare domanda. Grazie. G.O. Risposta. Gentile lettore, è bene informarla subito che l’ultima tranche di Rem 2020 è stata quella di dicembre 2020. Con l’ulitmo decreto Ristori approvato il 27 ottobre dal Governo Conte erano state aggiunte altre 2 mensilità didi: quelle di novembre 2020 e dicembre 2020. La domanda per ottenerle è scaduta il 30 novembre 2020. Tutti attendevano una proroga del sussidio nel successivo Decreto Ristori 5, ma il governo Conte è caduto, dopo la crisi causata da Italia Viva e Matteo Renzi, che ha fatto venire ...

Mimmo68051923 : @Tboeri Ahahama basta voto di scambio con la feccia improduttiva del paese, 1 su tre si gratta la ciolla con reddit… - eliadallaglio : RT @AGarnero: Reddito di cittadinanza e reddito di emergenza hanno sicuramente limitato i danni ma i dati di oggi ne mostrano anche i limit… - AGarnero : Reddito di cittadinanza e reddito di emergenza hanno sicuramente limitato i danni ma i dati di oggi ne mostrano anc… - MatteoMascia : I numeri del Reddito di cittadinanza si stanno impegnando. Il governo intende potenziare la misura e riesumare il 'Reddito di emergenza'. - wam_the : Reddito di emergenza e Rdc nel Decreto Sostegno? Ultime news -

Stiamo parlando naturalmente di NASPI,e pensione di cittadinanza e Bonus Bebè, di cui ... Senza dimenticare che a marzo ci saranno anche i pagamenti straordinari legati all'...... dalla transizione ecologica aldi cittadinanza'. Il terzo e ultimo ingrediente: 'L'... nel pieno dell', chi ha chiamato in soccorso chi? 'Non penso sia possibile stilare graduatorie su ...Chi guadagna di meno a causa dell’emergenza Covid ha diritto a versare un assegno di mantenimento ridotto al figlio minorenne. Ma non da oggi, bensì dalla mensilità di marzo 2020, cioè da quando sono ...Nuovo decreto sostegno del governo Draghi: ecco le principali novità in materia di lavoro, Cig, proroga Naspi, disoccupazione e blocco licenziamenti.