I numeri in chiaro. Maga: «Sensato chiudere ora le scuole per le varianti. I dati di marzo diranno se serve un lockdown nazionale» – Video (Di giovedì 4 marzo 2021) Continua a rimanere alto il numero delle vittime in Italia che anche oggi ha superato la soglie delle 300. dati – quelli diffusi oggi dal bollettino quotidiano della Protezione civile e del ministero della Salute – che mostrano come l'epidemia di Coronavirus sia «in una fase di crescita», spiega a Open Giovanni Maga, direttore del laboratorio dell'istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia. Nelle ultime settimane «c'è stato un forte aumento anche del tasso di positività. Ma la cosa che è particolarmente preoccupante – aggiunge Maga – è che continuano a incrementare i numeri dei ricoveri e delle terapie intensive». Quello che vedremo nei prossimi giorni «sarà inevitabilmente ancora una crescita di questi numeri. Quindi purtroppo è un momento in cui l'epidemia non sta rallentando», spiega il ...

