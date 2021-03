Festival di Berlino: Sesso, molte bugie e un videotape (Di giovedì 4 marzo 2021) Più in medias res di così…. Bad Luck Banging or Loony Porn di Radu Jude, tra gli autori dell’assai vitale new wave rumena, non lascia spazio a dubbi, fin dalla prima inquadratura vista al Festival di Berlino, su quello che ci attende. Emi (Katia Pascariu), un’insegnante modello, fa Sesso con suo marito che riprende con una videocamera. Il video – pornografia? proprio della definizione di quello che è porno e quello che indebitamente viene definito tale si occupa il film – finisce in rete. Leggi anche › Festival di Berlino gender-neutral: stop a “miglior attore” e “miglior attrice” “Bad Luck Banging or Loony Porn”. Per quanto il film tragga ispirazione dalla cronaca, non racconta un ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 marzo 2021) Più in medias res di così…. Bad Luck Banging or Loony Porn di Radu Jude, tra gli autori dell’assai vitale new wave rumena, non lascia spazio a dubbi, fin dalla prima inquadratura vista aldi, su quello che ci attende. Emi (Katia Pascariu), un’insegnante modello, facon suo marito che riprende con una videocamera. Il video – pornografia? proprio della definizione di quello che è porno e quello che indebitamente viene definito tale si occupa il film – finisce in rete. Leggi anche ›digender-neutral: stop a “miglior attore” e “miglior attrice” “Bad Luck Banging or Loony Porn”. Per quanto il film tragga ispirazione dalla cronaca, non racconta un ...

