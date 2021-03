ENI, convenzione con ministero Interno per velocizzare rilascio certificazione antimafia (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – ENI ha sottoscritto una nuova convenzione con il ministero dell’Interno per avviare le attività progettuali, di sviluppo e di adeguamento dei sistemi informatici, per attivare la trasmissione dei dati costituenti la documentazione antimafia. La convenzione intende regolare le modalità operative di collegamento tra la BDNA (Banca Dati Nazionale unica antimafia) e il portale web ENI Space, dedicato principalmente ai fornitori della società energetica. ENI Space è infatti la piattaforma con cui i fornitori scambiano documenti e dati con ENI, tra cui anche la gestione dei dati antimafia. Attraverso l’ausilio di ulteriori piattaforme informatiche la BDNA può arricchire il proprio patrimonio informativo, mentre ENI può verificare i dati contenuti nell’ENI ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – ENI ha sottoscritto una nuovacon ildell’per avviare le attività progettuali, di sviluppo e di adeguamento dei sistemi informatici, per attivare la trasmissione dei dati costituenti la documentazione. Laintende regolare le modalità operative di collegamento tra la BDNA (Banca Dati Nazionale unica) e il portale web ENI Space, dedicato principalmente ai fornitori della società energetica. ENI Space è infatti la piattaforma con cui i fornitori scambiano documenti e dati con ENI, tra cui anche la gestione dei dati. Attraverso l’ausilio di ulteriori piattaforme informatiche la BDNA può arricchire il proprio patrimonio informativo, mentre ENI può verificare i dati contenuti nell’ENI ...

