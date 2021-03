Eiaculazione precoce, un videogioco aiuta a controllarla (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo la Società Italiana di Andrologia, l'Eiaculazione precoce è un problema per 4 milioni di persone tra i 18 e i 60 anni, il 25-30% della popolazione di sesso maschile. Da una startup spagnola, di Siviglia, arriva un videogioco, Myhixel Play che promette di diventare un valido aiuto per chi soffre di Eiaculazione precoce. Ma come funziona? L'app con la quale si gioca è collegata ad un device, che ha l'aspetto che ricorda vagamente un vaso ma che è in realtà una sorta di guanto per il pene, che si può riscaldare e che emette vibrazioni gentili e costanti. MYHIXEL device .jpg Il device di Myhixel MYHIXEL Il videogioco collegato al device ha un tema spaziale (non in senso lato). Ci sono otto livelli e otto pianeti da affrontare (il primo si chiama Kronos, in greco antico ??????, il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Secondo la Società Italiana di Andrologia, l'è un problema per 4 milioni di persone tra i 18 e i 60 anni, il 25-30% della popolazione di sesso maschile. Da una startup spagnola, di Siviglia, arriva un, Myhixel Play che promette di diventare un valido aiuto per chi soffre di. Ma come funziona? L'app con la quale si gioca è collegata ad un device, che ha l'aspetto che ricorda vagamente un vaso ma che è in realtà una sorta di guanto per il pene, che si può riscaldare e che emette vibrazioni gentili e costanti. MYHIXEL device .jpg Il device di Myhixel MYHIXEL Ilcollegato al device ha un tema spaziale (non in senso lato). Ci sono otto livelli e otto pianeti da affrontare (il primo si chiama Kronos, in greco antico ??????, il ...

BobbyMcflyy : @B_R_U_C_E__ Soffro di eiaculazione precoce - FedericoBurla : @LudovicoRossini Eiaculazione precoce: 2 rigori in 3 minuti e goal di Insigne e Caputo ?? - Silvana21340299 : @Adnkronos @robersperanza A fare cosa ? Soffre di eiaculazione precoce. Non metto le mani sul fuoco che non sia un cornuti seriale. - DiarioDiDario : Aiello che finisce la canzone con lo stesso sibilo con cui annunci un'eiaculazione estremamente precoce. #Sanremo2021 - defrogging : Folcast: c'è questa vibe di Alex Baroni che non arriva, questa vibe pornosoft che non arriva, insomma è una eiacula… -

Ultime Notizie dalla rete : Eiaculazione precoce Tifosi Inter: Grandi, ma ci voleva rovinare la festa Eiaculazione precoce!!!' e anche : 'Ma è l'Inter o il Brasile ? Godooooooo ' oppure: 'non ho nemmeno accesso la tv' e infine : 'fenomenale, ma i tocchi di Barella e Lautaro son due poesie in ...

Farmaco spray per le disfunzioni sessuali ritirato dalle farmacie L'Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco, spiega come la soluzione del Fortacin sia indicata per il trattamento dell' eiaculazione precoce negli uomini adulti. All'interno della soluzione ci sono 150 mg ...

Eiaculazione precoce, un videogioco aiuta a controllarla GQ Italia Eiaculazione precoce, un videogioco aiuta a controllarla Si chiama Myhixel ed è un device collegato ad un'app con un videogame che è in realtà un serissimo programma di esercizi per aiutare a superare il problema dell'eiaculazione precoce. Ecco come funzion ...

Sanremo 2021: Le pagelle di Rockon della prima serata I complottisti potrebbero pensare che il Festival di Sanremo 2021 sia stata una mossa del governo per chiudere l’Italia in una specie di lockdown passivo, anche se, questa 71esima edizione è così imma ...

!!!' e anche : 'Ma è l'Inter o il Brasile ? Godooooooo ' oppure: 'non ho nemmeno accesso la tv' e infine : 'fenomenale, ma i tocchi di Barella e Lautaro son due poesie in ...L'Ema, l'Agenzia Europea del Farmaco, spiega come la soluzione del Fortacin sia indicata per il trattamento dell'negli uomini adulti. All'interno della soluzione ci sono 150 mg ...Si chiama Myhixel ed è un device collegato ad un'app con un videogame che è in realtà un serissimo programma di esercizi per aiutare a superare il problema dell'eiaculazione precoce. Ecco come funzion ...I complottisti potrebbero pensare che il Festival di Sanremo 2021 sia stata una mossa del governo per chiudere l’Italia in una specie di lockdown passivo, anche se, questa 71esima edizione è così imma ...