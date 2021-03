Covid, il pugno duro di Mastella: varato “maxi coprifuoco” – i dettagli (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A decorrere da domani, per tutti i successivi venerdì, sabati e domeniche, nonché nei giorni prefestivi e festivi, fino al 6 aprile è consentito il solo transito pedonale con divieto di stazionamento per evitare gli assembramenti su tutto il territorio cittadino e in particolare nelle seguenti aree: a) Piazza Risorgimento e agli spazi adiacenti costituiti dall’area antistante l’edificio dell’ex Banca d’Italia e dall’area antistante gli istituti scolastici Alberti e Galilei, nonché via XIV Maggio. b) Via de Caro (area prospiciente il Tribunale) c) Via S. Rosa, via N. Sala e Via F. Flora d) Giardini Piccinato e) Piazza san Modesto E’ altresì consentito il transito ai pedoni che hanno lasciato in sosta le rispettive autovetture nelle suddette aree. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A decorrere da domani, per tutti i successivi venerdì, sabati e domeniche, nonché nei giorni prefestivi e festivi, fino al 6 aprile è consentito il solo transito pedonale con divieto di stazionamento per evitare gli assembramenti su tutto il territorio cittadino e in particolare nelle seguenti aree: a) Piazza Risorgimento e agli spazi adiacenti costituiti dall’area antistante l’edificio dell’ex Banca d’Italia e dall’area antistante gli istituti scolastici Alberti e Galilei, nonché via XIV Maggio. b) Via de Caro (area prospiciente il Tribunale) c) Via S. Rosa, via N. Sala e Via F. Flora d) Giardini Piccinato e) Piazza san Modesto E’ altresì consentito il transito ai pedoni che hanno lasciato in sosta le rispettive autovetture nelle suddette aree. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid pugno Covid: Gressoney, posti di blocco contro turisti abusivi Contro l'assalto turistico e il rischio di diffusione del contagio Covid, tre comuni valdostani dell'alta valle del Lys, ai piedi del Monte Rosa, useranno nel fine settimana il pugno di ferro, con controlli a tappeto e posti di blocco sulle strade di accesso alle ...

Il pugno di Draghi. Bloccato l'export di vaccini in Australia Secondo le nuove regole, infatti, i produttori di vaccini con sede nell'Ue devono richiedere l'autorizzazione al proprio governo nazionale dove viene prodotto il loro vaccino Covid - 19 prima di ...

Settefrati – Covid-19, il sindaco Frattaroli agisce con il pugno di ferro TG24.info Castellammare - Covid-19, multe a raffica della polizia municipale: 120 sanzioni elevate Multe da 400 euro per coloro che hanno violato le regole. Cimmino: «Pronti a batterci in prima linea per la tutela di tutta la popolazione stabiese.» ...

App Immuni, cosa cambia col primo DPCM del governo Draghi È stato ufficialmente presentato il primo DPCM del governo Draghi. Tra i vari punti, si parla anche dell'app di tracciamento Covid Immuni ...

