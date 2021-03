“Che tragedia” Altre brutte notizie per Amadeus, è successo dopo la seconda serata di Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) Continua il Festival di Sanremo, ma gli ascolti sono ancora deludenti, non sembra riuscire a spiccare il volo questa 71esima edizione, e Amadeus non riesce a spiegarsi il perché. Ascolti bassi come la prima puntata Anche la seconda serata, dunque, al pari della prima, è stata seguita da meno telespettatori rispetto agli altri anni, addirittura anche meno della prima puntata, che pure aveva registrato notevoli cali. E se nella prima puntata, andata il onda martedì 2 marzo, la media è stata di 8.363.000 telespettatori con uno share del 46,6%, va male anche il secondo appuntamento di mercoledì 3 marzo, che ha registrato 7.586.000 di telespettatori pari al 42,1% di share. Esce perdente anche dal confronto con le edizioni precedenti, dicevamo, dato che solo l’anno scorso lo stesso Amadeus ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 4 marzo 2021) Continua il Festival di, ma gli ascolti sono ancora deludenti, non sembra riuscire a spiccare il volo questa 71esima edizione, enon riesce a spiegarsi il perché. Ascolti bassi come la prima puntata Anche la, dunque, al pari della prima, è stata seguita da meno telespettatori rispetto agli altri anni, addirittura anche meno della prima puntata, che pure aveva registrato notevoli cali. E se nella prima puntata, andata il onda martedì 2 marzo, la media è stata di 8.363.000 telespettatori con uno share del 46,6%, va male anche il secondo appuntamento di mercoledì 3 marzo, che ha registrato 7.586.000 di telespettatori pari al 42,1% di share. Esce perdente anche dal confronto con le edizioni precedenti, dicevamo, dato che solo l’anno scorso lo stesso...

repubblica : Fedeli, leali e affidabili: Nel reclutamento al ribasso della classe dirigente sta la tragedia dei moderni leader,… - rtl1025 : ?? E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di #Roma. Una ragazza di 17 anni anni è morta dopo essere st… - Giovannaconfal6 : RT @janpinna: Chi è il Presidente del Consiglio? Perché il capitone imperversa ovunque e viene intervistato come fosse lui? Che si propone… - LuluMar02004752 : @marta90012 Mamma mia però vi lamentate più voi che lui ma che ve frega oddio non fanno una tragedia loro è la fate… - Baskerv20156527 : @claudiovelardi @matteorenzi Renzi è un giullare che si comporta da giullare e va preso in giro come in giullare...… -