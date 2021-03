Calci, pugni e rapine ai coetanei: arrestati cinque minori a Milano. Affidati a una comunità (Di giovedì 4 marzo 2021) rapine con armi, Calci, pugni e anche minacce ai loro stessi coetanei. cinque ragazzi sono stati arrestati questa mattina dai Carabinieri di Solaro, in provincia di Milano, e Affidati a una comunità per minori. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Milano: i giovani sono accusati a vario titolo dei reati di rapina pluriaggravata con armi, lesioni personali aggravate e ricettazione per diversi episodi. I ragazzi sono ritenuti responsabili di diversi episodi tra il 2019 e il 2020 avvenuti a Solaro e nei comuni limitrofi. L’ordinanza di oggi, però, trae origine da una querela arrivata nel giugno scorso: il gruppo avrebbe aggredito e percosso un coetaneo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)con armi,e anche minacce ai loro stessiragazzi sono statiquesta mattina dai Carabinieri di Solaro, in provincia di, ea unaper. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di: i giovani sono accusati a vario titolo dei reati di rapina pluriaggravata con armi, lesioni personali aggravate e ricettazione per diversi episodi. I ragazzi sono ritenuti responsabili di diversi episodi tra il 2019 e il 2020 avvenuti a Solaro e nei comuni limitrofi. L’ordinanza di oggi, però, trae origine da una querela arrivata nel giugno scorso: il gruppo avrebbe aggredito e percosso un coetaneo ...

