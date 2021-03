Andro o Andrea Mariano, chi è il tastierista e produttore dei Negramaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Andrea Mariano, Andro, è il tastierista, produttore e programmatore della nota band Negramaro, con la quale ha solcato i palchi più prestigiosi d’Italia e venduto oltre 2 milioni di copie di dischi. La sua passione per la musica elettronica lo ha portato ad esibirsi nei migliori club italiani e allo stesso tempo, dedicarsi alla produzione di soundtrack per lungometraggi e sound design per fashion film, collaborando con prestigiosi marchi nazionali ed internazionali. Attualmente si occupa di produzioni musicali per svariati artisti evidenziando un carattere sonoro deciso e versatile, con un’attenzione particolare verso soluzioni compositive sempre nuove e ricercate. Nozze da sogno all’isola d’Elba per Andrea Mariani di qualche anno fa. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021), è ile programmatore della nota band, con la quale ha solcato i palchi più prestigiosi d’Italia e venduto oltre 2 milioni di copie di dischi. La sua passione per la musica elettronica lo ha portato ad esibirsi nei migliori club italiani e allo stesso tempo, dedicarsi alla produzione di soundtrack per lungometraggi e sound design per fashion film, collaborando con prestigiosi marchi nazionali ed internazionali. Attualmente si occupa di produzioni musicali per svariati artisti evidenziando un carattere sonoro deciso e versatile, con un’attenzione particolare verso soluzioni compositive sempre nuove e ricercate. Nozze da sogno all’isola d’Elba perMariani di qualche anno fa. Il ...

cryinginitalian : Momento serio ed emozionante ma ad Andrea Morricone sono cadute le cuffie e ho riso come una pazza andrò all'infern… - villani_andrea : @SatiriCaZz Ci andrò anche se ce si fosse un metro di neve,o fosse la mia ultima volta. Sarei in difficoltà a votar… - LalloIlCavallo1 : @andrea_barbuti Prorogare di due ore il termine per inviare la formazione è solo un agonia che si allunga,non poten… - Giadaarco : Dopo andrò a votare tommy perché i commenti mi fanno troppo ridere.Iniziare a insultarla dall'avvicinamento ad Andr… - Courtne44936131 : Chi farà l’amore per primo tra di noi? Andrea:”Io io io” Stefania ????:”Amore tu andrai in albergo; io andrò a casa”?????????? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Andro Andrea Tourun (Polonia) Europei Indoor al via Al via anche il primo round di altri due concorsi: alle 19.08 il salto in lungo che vedrà in pedana Antonino Trio, compagno di allenamento del portorrese Andrea Pianti a Palermo, con l'obiettivo ...

Andrea Bagioli conquista la Drome Classic Le dichiarazioni Andrea Bagioli ottiene un ottimo trionfo alla Drome Classic, corsa ciclistica andata in scena in quest'ultima domenica del mese di febbraio. Sulla sua prestazione ha spiegato: "È ...

Buffon: “Rinnovo? Non andrò oltre giugno 2023” JMania Andro o Andrea Mariano, chi è il tastierista e produttore dei Negramaro Andrea Mariano è il tastierista, produttore e programmatore della nota band Negramaro, questa sera a Sanremo 2021 ...

Buffon e il ritiro: “Ho messo un limite, 2023. Pirlo è un amico, ma in pubblico…” Buffon e il ritiro: “Ho messo un limite, 2023. Pirlo è un amico, ma in pubblico…” Intervista al Guardian del 43enne portiere bianconero: “Non andrò oltre quella data, ma potrei smettere anche tra quat ...

Al via anche il primo round di altri due concorsi: alle 19.08 il salto in lungo che vedrà in pedana Antonino Trio, compagno di allenamento del portorresePianti a Palermo, con l'obiettivo ...Le dichiarazioniBagioli ottiene un ottimo trionfo alla Drome Classic, corsa ciclistica andata in scena in quest'ultima domenica del mese di febbraio. Sulla sua prestazione ha spiegato: "È ...Andrea Mariano è il tastierista, produttore e programmatore della nota band Negramaro, questa sera a Sanremo 2021 ...Buffon e il ritiro: “Ho messo un limite, 2023. Pirlo è un amico, ma in pubblico…” Intervista al Guardian del 43enne portiere bianconero: “Non andrò oltre quella data, ma potrei smettere anche tra quat ...