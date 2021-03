Amici 20, la classifica di David Parsons: due ballerini si sfidano (Di giovedì 4 marzo 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 4 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE Amici 20, I ballerini AFFRONTANO UNA SFIDA DIFFICILE: GIULIA SCOPPIA IN LACRIME I PRIMI DUE POSTI IN classifica Ieri è andata in onda la puntata del daytime che mostrava gli studenti della classe di ballo in forte difficoltà. Sono stati esaminati dal leggendario David Parsons e la prova non è stata una passeggiata. Hanno dovuto esibirsi in tre improvvisazioni. Parsons ha poi stilato una classifica. Giulia è arrivata ultima, Tommaso e Rosa quarti, Serena e Martina al terzo posto. Samuele e Alessandro non si sapeva ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 marzo 2021) IL DAYTIME DI20 Nella giornata di oggi, 4 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. LEGGI ANCHE20, IAFFRONTANO UNA SFIDA DIFFICILE: GIULIA SCOPPIA IN LACRIME I PRIMI DUE POSTI INIeri è andata in onda la puntata del daytime che mostrava gli studenti della classe di ballo in forte difficoltà. Sono stati esaminati dal leggendarioe la prova non è stata una passeggiata. Hanno dovuto esibirsi in tre improvvisazioni.ha poi stilato una. Giulia è arrivata ultima, Tommaso e Rosa quarti, Serena e Martina al terzo posto. Samuele e Alessandro non si sapeva ...

