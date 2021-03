Alta velocità: sottoattraversamento di Firenze. La talpa riprenderà a scavare in aprile (Di giovedì 4 marzo 2021) Il presidente della Regione, Eugenio Giani ha incontrato questa mattina 4 marzo, a Roma, Vera Fiorani, l'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana. La principale delle questioni emerse è il via libera al tunnel per il sottoattraversamento del nodo fiorentino. È previsto che i lavori riprendano entro il mese di aprile, prima nell'area della nuova stazione di Belfiore e, successivamente, con la talpa, muovendo da Campo Marte in direzione Rifredi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 marzo 2021) Il presidente della Regione, Eugenio Giani ha incontrato questa mattina 4 marzo, a Roma, Vera Fiorani, l'amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana. La principale delle questioni emerse è il via libera al tunnel per ildel nodo fiorentino. È previsto che i lavori riprendano entro il mese di, prima nell'area della nuova stazione di Belfiore e, successivamente, con la, muovendo da Campo Marte in direzione Rifredi L'articolo proviene daPost.

pierospinazzola : @MimidiRosa1 @Balaklava @claudiovelardi @AntonioOpallo61 @matteorenzi ...il lavoro fatto da Conte mi dica quale, Co… - FirenzePost : Alta velocità: sottoattraversamento di Firenze. La talpa riprenderà a scavare in aprile - VeneziePost : #Infrastrutturaferroviaria, Bottan (Cgia di Mestre) «costerebbe 5 #miliardi ma darebbe benefici superiori a un… - beppessl : @Cami71Michele @macri9095 Quante Minchiate in in tweet ???????????????? Mi sa che gli invidiosi sono quelli come te ,anzi i… - heroesfarewell : “Hihih guardate ho preso l’alta velocità da Milano zona rossa ad un’altra zona rossa chissà perché io lo posso fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Alta velocità Webuild, si aggiudica da RFI linea ferroviaria Fortezza - Ponte Gardena Del corridoio Scandinavo - Mediterraneo fanno parte i lavori per l'alta velocità/capacità ferroviaria Napoli - Bari - per i quali il Gruppo sta costruendo le tratte Napoli - Cancello e Apice - ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04 - 03 - 2021 ore 18:15 PER IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITA' E SULLA LINEA LENTA ROMA FIRENZE PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE A SETTEBAGNI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I ...

Chi è Mauro Moretti, dall’Alta velocità a Leonardo: la macchia di Viareggio dell’ingegnere Corriere della Sera Del corridoio Scandinavo - Mediterraneo fanno parte i lavori per l'/capacità ferroviaria Napoli - Bari - per i quali il Gruppo sta costruendo le tratte Napoli - Cancello e Apice - ...PER IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEAVELOCITA' E SULLA LINEA LENTA ROMA FIRENZE PER LA PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE A SETTEBAGNI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I ...