Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 marzo 2021)DEL 3 MARZOORE 9:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA IL TRAFFICO E’ FORTMEENTE CONGESTIONATO TRA SALARIA E TIBURTINA PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE. PROSEGUENDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E TUSCOLANA; ANDIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA, TROVIAMO CODE A TRATTI DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONESUD VINO ALLA TUIBURTINA. L’INCIDENTE SULLA PONTINA STA PROVOCANDO ANCORA CODE DA TOR DE CENCI A CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE SULL’ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN CORRISPONDENZA DI VIA DI CASTEL DI LEVA, TRAFFICO TORNATO REGOLARE. SULLAFIUMICINO CODE PER LAVORI IN CORSO ...