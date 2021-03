Vertice in Regione sulla Forestazione | Pierro | “Rendere le Comunità Montante produttive e stabilizzare gli operai”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “gliidraulico forestali otd eleMontane”. Non usa mezzi termini, proponendo il “programma” da seguire per porre fine al precariato dei lavoratori idraulico forestali campani assunti con contratto a tempo determinato presso leMontane e le Provincie, il consigliere regionale della Lega, Attilio, che ieri, insieme al consigliere regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, all’assessore regionale alla, Nicola Caputo, all’Uncem, ai sindacati e ad una delegazione di lavoratori, ha partecipato al tavoloche si è svolto presso la sede della. Un incontro importante ...

panzaantonio61 : RT @messveneto: Vertice fra Regione, prefetti, scuole e categorie economiche sulle misure da adottare. A Sauris aumentano positivi e quaran… - nuova_venezia : COVID, IL PUNTO DELLA REGIONE / 'Il fatto è molto grave, stiamo attendendo i dati'. Zaia assente dall'incontro stam… - CorriereAlpi : COVID, IL PUNTO DELLA REGIONE / 'Il fatto è molto grave, stiamo attendendo i dati'. Zaia assente dall'incontro stam… - tribuna_treviso : COVID, IL PUNTO DELLA REGIONE / 'Il fatto è molto grave, stiamo attendendo i dati'. Zaia assente dall'incontro stam… - mattinodipadova : COVID, IL PUNTO DELLA REGIONE / 'Il fatto è molto grave, stiamo attendendo i dati'. Zaia assente dall'incontro stam… -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice Regione

anteprima24.it

... ultime notizie " Bologna zona rossa: chiusi nidi e materne " Nel provvedimento della...notizie " Come cambierà la campagna vaccinale col nuovo commissario Figliuolo " Con i cambi al...Lo ha dichiarato il presidente dellaLiguria, Giovanni Toti. 'Si poteva fare prima, si ...Redazione La ministra delle Infrastrutture De Micheli ha convocato per il 30 giugno alle 18 il...I positivi sono 142 ogni 100 mila abitanti. Zaia: monitoriamo i contagi e le tensioni su ricoveri e terapie intensive ...Salerno – “Stabilizzare gli operai idraulico forestali otd e rendere produttive le Comunità Montane”. Non usa mezzi termini, proponendo il “programma” da seguire per porre fine al precariato dei lavor ...