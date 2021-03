Ufficiale | la Juventus riscatta McKennie dallo Schalke 04 Il comunicato e le cifre

(Di mercoledì 3 marzo 2021) LaFootball Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore delloun corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5 milioni.aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025. 31 presenze stagionali, cinque reti messe a segno e un trofeo già in bacheca: la Supercoppa Italiana. L’avventura di Westoncon la maglia della ...

...5 milioni, pagabile in tre esercizi', si legge nella notadella società. 'Al verificarsi ...aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 ...Nella stagione 2018 - 2019 inoltre fa il suo esordio con la maglia della: negli anni ... Foto: Pagina FacebookCristiana Girelli Per favore supportaci e metti mi piace!!La Lazio ha messo il mirino sull'impegno in programma sabato sera all'Allianz Stadium contro la Juventus nella 26° giornata di Serie A. I biancocelesti quest'oggi si sono allenati in mattinata come ...JUVENTUS – La Juventus riscatta Weston McKennie. Il calciatore americano, arrivato tra tanti dubbi, ha convinto tutti a suon di gol e prestazioni da top player. Al momento il centrocampista più prolif ...