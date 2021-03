Torvaianica | terzo inseguimento in altrettanti giorni | un altro pusher in fuga a folle velocità sul lungomare

(Di mercoledì 3 marzo 2021)dei Carabinieri di Pomezia nel giro di pochi. Questa volta un 20enne, originario di Roma, è stato sorpreso in auto con l’hashish ed è stato arresto dai militari della Compagnia di Pomezia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti Nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati nella zona del litorale di Torvajanica, i Carabinieri della locale Stazione si sono accorti della presenza del giovane che, a bordo della propria autovettura, si aggirava con fare sospetto nella Piazza Italia. Alla vista dei Carabinieri che si erano avvicinati per un controllo, il giovane si è dato ad una spericolatain auto suleffettuando manovre pericolose. Una volta raggiunto e bloccato, il 20enne è stato perquisito ...

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica terzo

Il Corriere della Città

... che stava percorrendo via Giovanni di Vittorio in direzioneAlta, appena superata via ... "Tornando" in carreggiata la macchina avrebbe colpito infine ilveicolo che procedeva in senso ...Sul podio del concorso 'Un Amore d'Albero' " organizzato dalla Pro Loco diin collaborazione con il Comune " al secondo posto l'albero di Collefiorito e alposto quello di Sedici ...Arrivano i primi dettagli del grave incidente stradale avvenuto oggi, all'ora di pranzo, lungo via Gronchi a Pomezia. A quanto si apprende una donna di 45 anni è stata travolta mentre camminava sul ma ...Un grave incidente si è verificato oggi a Pomezia intorno alle 13.00. A rimanere coinvolta è stata una donna, che non si era presentata a scuola a ritirare uno dei figli (facendo così scattare l’allar ...