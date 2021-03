The Sims 4 introduce i kit (a pagamento) e la community si infuria (Di mercoledì 3 marzo 2021) I kit di The Sims 4 sono stati annunciati di recente, ma alcuni membri della community si sono già schierati contro questi pacchetti a pagamento. Questi kit sono di dimensioni ridotte che costano circa 5 euro. Per adesso EA ne ha pubblicati tre: "Moda Retro Kit", "Pulizie di Primavera Kit" e "Cucina di Campagna Kit". Sul subreddit dedicato al gioco, i fan non sono per niente contenti di dover sborsare altri soldi per contenuti a pagamento invece di aggiungerli semplicemente al gioco base. Alcuni YouTuber famosi hanno pubblicato un video su questi kit il giorno del lancio, affermando che The Sims 4 è già "molto costoso e che la somma di tutti i contenuti sarebbe sui 600 dollari e oltre". Oltre a questo i due YouTuber hanno etichettato questa mossa come "un ritorno al negozio di The Sims ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) I kit di The4 sono stati annunciati di recente, ma alcuni membri dellasi sono già schierati contro questi pacchetti a. Questi kit sono di dimensioni ridotte che costano circa 5 euro. Per adesso EA ne ha pubblicati tre: "Moda Retro Kit", "Pulizie di Primavera Kit" e "Cucina di Campagna Kit". Sul subreddit dedicato al gioco, i fan non sono per niente contenti di dover sborsare altri soldi per contenuti ainvece di aggiungerli semplicemente al gioco base. Alcuni YouTuber famosi hanno pubblicato un video su questi kit il giorno del lancio, affermando che The4 è già "molto costoso e che la somma di tutti i contenuti sarebbe sui 600 dollari e oltre". Oltre a questo i due YouTuber hanno etichettato questa mossa come "un ritorno al negozio di The...

